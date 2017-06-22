22.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 июня

День ожидается облачный, но без осадков.



// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+19°C (температура комфорта +13°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +23°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+19°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. По солнцу о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.