Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 июня

Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+22°C (температура комфорта +13°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +26°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +24...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Магнитосфера немного возбуждена. С полуночи до трех часов ночи пройдут слабые магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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