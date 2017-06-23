23.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 июня

Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+22°C (температура комфорта +13°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +26°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +24...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 3%. Магнитосфера немного возбуждена. С полуночи до трех часов ночи пройдут слабые магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.