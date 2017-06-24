24.06.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные погода будет меняться по несколько раз на день: ожидаются и солнце, и дожди, и град со шквальным ветром.



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Суббота, 24 июня, начнется дождем, осадками и закончится. Днем синоптики обещают небольшое прояснение. Возможны гроза, град, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +23...+25°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 7–12 м/c.



В воскресенье, 25 июня, до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ночью пойдет дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +26...+28°C (температура комфорта +27°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 15%. С полуночи до трех часов дня субботы ожидаются магнитные бури, а остальное время выходных будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.