 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
24.06.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные погода будет меняться по несколько раз на день: ожидаются и солнце, и дожди, и град со шквальным ветром.


// Facebook

Суббота, 24 июня, начнется дождем, осадками и закончится. Днем синоптики обещают небольшое прояснение. Возможны гроза, град, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +23...+25°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 7–12 м/c.

В воскресенье, 25 июня, до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ночью пойдет дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +26...+28°C (температура комфорта +27°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 15%. С полуночи до трех часов дня субботы ожидаются магнитные бури, а остальное время выходных будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 июня 23.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 июня 22.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 июня
 
 

Видео

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 