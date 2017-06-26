26.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 июня

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +16...+25°C (температура комфорта +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +29...+30°C (температура комфорта +28°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +26...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Народный календарь. С этого дня лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде».



Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам».