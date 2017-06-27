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27.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 июня

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.


// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +20...+23°C (температура комфорта +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +25...+27°C (температура комфорта +29°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +25...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды.

Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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