Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 июня

День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19...+22°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +28°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Солнечная активность стабилизировалась, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Наши предки заметили, что «Дождь на Фита – плохо для жита».
По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки.
В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: