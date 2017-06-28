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28.06.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 июня

День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19...+22°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +28°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+23°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Солнечная активность стабилизировалась, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Наши предки заметили, что «Дождь на Фита – плохо для жита».

По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки.

В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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