 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 июня
29.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 июня

Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.


// Городской Дозор

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +18...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +28...+29°C (температура комфорта +29°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +28...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. С 9 утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. 29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. Это считается самый тихий день в году. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы – лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери – хоронятся в норы.

Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите – по сравнению с 1 января.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 июня 27.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 июня 26.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 июня
 
 

Видео

В Харькове отмечают День Конституции
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 