29.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 июня

Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.



// Городской Дозор

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +18...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +28...+29°C (температура комфорта +29°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +28...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. С 9 утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. 29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. Это считается самый тихий день в году. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы – лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери – хоронятся в норы.



Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите – по сравнению с 1 января.