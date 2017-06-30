 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 июня
30.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 июня

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.


// Городской Дозор

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+27°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +31...+32°C (температура комфорта +34°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +32...+29°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. С 9 утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы.

Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 июня 28.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 июня 27.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 июня
 
 

Видео

Выпускники в гостях у Геннадия Кернеса. Харьковская молодежь побывала на экскурсии в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 