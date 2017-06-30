30.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 июня

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.



// Городской Дозор

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+27°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +31...+32°C (температура комфорта +34°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +32...+29°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. С 9 утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы.



Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.