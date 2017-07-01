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01.07.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Июль начнется жаркими выходными, в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди.


// Городской Дозор

Суббота, 1 июля, пройдет без осадков, умеренный ветер, переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днем +32...+34°C (температура комфорта +34°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/c.

В воскресенье, 2 июля, в городе ожидаются дожди, умеренный ветер. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днем +31...+33°C (температура комфорта +27°C). Ветер западный, 5–10 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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