Прогноз погоды в Харькове на выходные

Июль начнется жаркими выходными, в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Суббота, 1 июля, пройдет без осадков, умеренный ветер, переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днем +32...+34°C (температура комфорта +34°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/c.
В воскресенье, 2 июля, в городе ожидаются дожди, умеренный ветер. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днем +31...+33°C (температура комфорта +27°C). Ветер западный, 5–10 м/c.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
День хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок и трат. Прислушайтесь к своей интуиции и снам – сегодня они способны дать немало ценных советов.
Июль начнется жаркими выходными, в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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