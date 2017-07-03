03.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 3 июля

До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.



// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +19...+26°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +23...+27°C (температура комфорта +29°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +25...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Народный календарь. Этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.



Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой.



Дождь в этот день мог «предсказать» не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.