 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 3 июля
03.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 3 июля

До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.


// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +19...+26°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +23...+27°C (температура комфорта +29°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +25...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Народный календарь. Этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей – будет дождь или буря. А если снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой.

Дождь в этот день мог «предсказать» не только паук. Если муравьи прячутся в кучи – жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла – тоже ожидай дождя.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные 30.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 июня 29.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 июня
 
 

Видео

Харьковчане обозначили мэру более 170 проблемных вопросов. Личный приём в ХНУ строительства и архитектуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 