Прогноз погоды в Харькове на вторник, 4 июля

Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +16...+19°C (температура комфорта +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +22...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +23...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 10%. С 3 часов утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: