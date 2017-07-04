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04.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 4 июля

Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +16...+19°C (температура комфорта +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +22...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +23...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 10%. С 3 часов утра до полудня ожидаются малые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь.  В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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