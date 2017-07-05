05.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+20°C (температура комфорта +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+19°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.



А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.