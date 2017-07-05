Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+20°C (температура комфорта +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+19°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.
А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: