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05.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+20°C (температура комфорта +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+19°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.

А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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