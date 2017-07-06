06.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+19°C (температура комфорта +12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 751мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +23°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. В этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья.



Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей.



Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.