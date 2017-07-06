Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+19°C (температура комфорта +12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 751мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +23°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. В этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья.
Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей.
Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: