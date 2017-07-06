 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля
06.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+19°C (температура комфорта +12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 751мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +22...+23°C (температура комфорта +23°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь.  В этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья.

Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей.

Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля 04.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 4 июля 03.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 3 июля
 
 

Видео

Руководители Харькова ежедневно контролируют ход строительства регионального центра предоставления административных и соцуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 