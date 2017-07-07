 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 7 июля
07.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 7 июля

Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+18°C (температура комфорта +13°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем небольшая облачность, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Сильная роса – к урожаю огурцов.

В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Общество Харьковчан предупреждаюто ливнях со шквалами и грозой 06.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля 05.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля
 
 

Видео

На Змиевщине масштабно отгуляют Ивана Купала
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 