Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 7 июля

Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+18°C (температура комфорта +13°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем небольшая облачность, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 3%. Будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. Сильная роса – к урожаю огурцов.
В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: