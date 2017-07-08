 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
08.07.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.


// Городской Дозор

В субботу, 8 июля, утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.

В воскресенье, 9 июля, небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +24°C). Ветер западный, 5–10 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 20%. В субботу будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, затем космическая погода заметно «испортится». С полуночи воскресенья начнутся слабые магнитные бури, которые усилятся к утру (с 6 до 9 утра ожидаются умеренные (коэфициент мощности – 5) геомагнитные бури). К вечеру солнечная активность пойдет на спад.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 июля 07.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 7 июля 06.07 Общество Харьковчан предупреждаюто ливнях со шквалами и грозой
 
 

Видео

Первый вице-мер Игорь Терехов показал как продвигается реконструкция сада Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 