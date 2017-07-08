08.07.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.



// Городской Дозор

В субботу, 8 июля, утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.



В воскресенье, 9 июля, небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +24°C). Ветер западный, 5–10 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 20%. В субботу будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, затем космическая погода заметно «испортится». С полуночи воскресенья начнутся слабые магнитные бури, которые усилятся к утру (с 6 до 9 утра ожидаются умеренные (коэфициент мощности – 5) геомагнитные бури). К вечеру солнечная активность пойдет на спад.