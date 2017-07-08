Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
В субботу, 8 июля, утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +22°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.
В воскресенье, 9 июля, небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C (температура комфорта +24°C). Ветер западный, 5–10 м/c.
Вероятность магнитных бурь – 20%. В субботу будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, затем космическая погода заметно «испортится». С полуночи воскресенья начнутся слабые магнитные бури, которые усилятся к утру (с 6 до 9 утра ожидаются умеренные (коэфициент мощности – 5) геомагнитные бури). К вечеру солнечная активность пойдет на спад.
День склоняет к общительности и легкости, хорош день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: