10.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 июля

В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.



// Городской Дозор

Утром малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +14...+17°C (температура комфорта +14°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +20...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Народный календарь. Этот день называют Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена.



Если дождь в этот день случается, то будет он идти до Бабьего лета.



А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.