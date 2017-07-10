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10.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 июля

В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.


// Городской Дозор

Утром малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +14...+17°C (температура комфорта +14°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +20...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Народный календарь. Этот день называют Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена.

Если дождь в этот день случается, то будет он идти до Бабьего лета.

А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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