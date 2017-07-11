11.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 11 июля

День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+22°C (температура комфорта +17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +26...+28°C (температура комфорта +29°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 30%. С полуночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури.



Народный календарь. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать – зима рано придёт.



В прежние времена заметили, что накануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками.



Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август – упадет по два», – и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель.