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11.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 11 июля

День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+22°C (температура комфорта +17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +26...+28°C (температура комфорта +29°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 30%. С полуночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури.

Народный календарь. В этот день наши предки слушали кукушку: если она переставала куковать – зима рано придёт.

В прежние времена заметили, что накануне Петрова дня (12 июля) солнце необычайно горело, разливалось красками.

Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август – упадет по два», – и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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