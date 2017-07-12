 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 12 июля
12.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 12 июля

С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.


// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +19...+25°C (температура комфорта +20°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +28...+29°C (температура комфорта +32°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +27...+23°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 15%. Магнитосфера все еще находится в возбужденном состоянии. С трех часов ночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури.

Народный календарь. 12 июля отмечается день памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета.

Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье.

Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил».

Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 11 июля 10.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 июля 08.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
 
 

Видео

В Харькове действуют новые правила предоставления городской земли для ведения предпринимательской деятельности
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 