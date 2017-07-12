12.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 12 июля

С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.



// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +19...+25°C (температура комфорта +20°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +28...+29°C (температура комфорта +32°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +27...+23°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 15%. Магнитосфера все еще находится в возбужденном состоянии. С трех часов ночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури.



Народный календарь. 12 июля отмечается день памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот день считается макушкой лета.



Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье.



Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил».



Если кукушка кукует после Петрова дня, то, значит, лето будет хорошее, долгое и снег нескоро выпадет.