13.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 13 июля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +19...+23°C (температура комфорта +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +26...+25°C (температура комфорта +29°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +24...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Спокойный в плане космической погоды день. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного фона.



Народный календарь. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое, а снег выпадет поздно.