 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 13 июля
13.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 13 июля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.


// Facebook

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +19...+23°C (температура комфорта +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +26...+25°C (температура комфорта +29°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +24...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Спокойный в плане космической погоды день. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного фона.

Народный календарь. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое, а снег выпадет поздно.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 12 июля 11.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 11 июля 10.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 июля
 
 

Видео

В Харькове с 2011 года 387 семей получили квартиры, благодаря реализации жилищных программ и финансированию из городского бюджета
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 