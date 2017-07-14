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14.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 14 июля

Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +18...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +25...+23°C (температура комфорта +25°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +22...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 15%. С трех часов ночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури.

Народный календарь.  В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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