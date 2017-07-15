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15.07.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Синоптики обещают, что ливни прекратятся, однако облачная погода сохранится.


// Городской Дозор

Суббота, 15 июля, будет облачной - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +23...+25°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 7–12 м/c.

В воскресенье, 16 июля, солнце будет чаще выглядывать из-за облаков, но сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +24...+26°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 35%. В субботу с полуночи до шести часов вечера и в воскресенье с полуночи до девяти утра бедет происходить слабые магнитные бури.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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