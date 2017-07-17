17.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 17 июля

Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +14...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +24...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Народный календарь. 17 июля отмечается день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского.



В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: «Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа)».



Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая «игра» предшествует хорошему урожаю.