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18.07.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 18 июля

Синоптики обещают преимущественно солнечный и жаркий день. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+21°C (температура комфорта +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+26°C (температура комфорта +28°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 15%. геомагнитная обстановка остается слегка напряженной. С полуночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Народный календарь. В этот день наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается.

Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень.

Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака – к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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