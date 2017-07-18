18.07.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 18 июля

Синоптики обещают преимущественно солнечный и жаркий день. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+21°C (температура комфорта +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+26°C (температура комфорта +28°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 15%. геомагнитная обстановка остается слегка напряженной. С полуночи до трех часов дня будут происходить слабые магнитные бури, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей.



Народный календарь. В этот день наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается.



Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень.



Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.



Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака – к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи – будет дождь».