Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 сентября

В городе переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+18°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 80%. Космическая погода неблагоприятна – продолжается магнитная буря: ночью коэффициент мощности достигнет 5, утром – 4-х, днем снизится до 3-х, чтобы к вечеру снова вырасти до 4-х.
Народный календарь. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября.
По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
влажн.:
давл.:
ветер: