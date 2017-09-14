14.09.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 сентября

В городе переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без осадков.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+18°C (ощущается как +25°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 80%. Космическая погода неблагоприятна – продолжается магнитная буря: ночью коэффициент мощности достигнет 5, утром – 4-х, днем снизится до 3-х, чтобы к вечеру снова вырасти до 4-х.



Народный календарь. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября.

По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.