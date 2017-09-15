15.09.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 сентября

Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+19°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+27°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+20°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 80%. Малые магнитные бури продлятся с полуночи до девяти часов утра, после чего геомагнитная активность немного снизится – в остальное время суток будут происходить слабые магнитные бури.



Народный календарь. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.