16.09.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.



// Городской Дозор

В субботу, 16 сентября, с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +25...+27°C (температура комфорта +24°C). Ветер северо-восточный, 3–8 м/c.



В воскресенье, 17 сентября, на смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +26...+28°C (температура комфорта +28°C). Ветер северо-восточный, 5–10 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 75%. выходные попали в «хвост» магнитной бури: геомагнитная активность продлится до обеда воскресенья.