18.09.2017 06:00

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 18 сентября

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром малоблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+22°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29...+32°C (ощущается как +34°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28...+22°C (ощущается как +32°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Народный календарь. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.