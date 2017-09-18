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18.09.2017  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 18 сентября

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром малоблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+22°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29...+32°C (ощущается как +34°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28...+22°C (ощущается как +32°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Народный календарь. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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