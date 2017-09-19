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19.09.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 19 сентября

В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.


dozor.kharkov
Утром малоблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
 
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
 
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
 
Народный календарь. В этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: «Михаил заморозком землю прихватил». В старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима умеренная будет.
 
Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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