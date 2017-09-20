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20.09.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 20 сентября

Несмотря на то, что с самого утра в Харькове будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Без осадков.


dozor.kharkov.ua
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
 
Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +23...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
 
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
 
Народный календарь. 20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.
 
Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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