20.09.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 20 сентября

Несмотря на то, что с самого утра в Харькове будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Без осадков.



dozor.kharkov.ua

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +23...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Народный календарь. 20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.