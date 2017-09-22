22.09.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 22 сентября

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



dozor.kharkov.ua

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Народный прогноз погоды: 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.