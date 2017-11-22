22.11.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 22 ноября

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем без существенных осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 70%. Температура воздуха 0...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 24%. В течение всей ночи, утра и до двух часов дня будут происходить слабые магнитные бури. Затем космическая погода наладится. Однако ближе к вечеру вновь ожидаются слабые бури.



Народные приметы. В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена.



Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов.



Иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз.



Если на Матрену будет туман – к оттепели.