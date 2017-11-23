23.11.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 ноября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокоилась, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народные приметы. 23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста».



Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди.



Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.



Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.