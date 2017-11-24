Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 ноября

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. синоптики прогнозируют стабильную космическую погоду. В течение дня будут наблюдаться лишь небольшие возмущения магнитного поля Земли.
Народные приметы. 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, в народе его произвище истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. Говорили: «Федор Студит землю студит».
Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день.
Если в этот день сыро или идет снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря).
Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.
По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: