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24.11.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 ноября

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
 
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
 
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. синоптики прогнозируют стабильную космическую погоду. В течение дня будут наблюдаться лишь небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Народные приметы. 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, в народе его произвище истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. Говорили: «Федор Студит землю студит».

Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день.

Если в этот день сыро или идет снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря).

Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.

По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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