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25.11.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Морозная и снежная погода ожидает харьковчан.


Прогноз погоды в Харькове на выходные

В субботу, 25 ноября, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -4°C). Ветер южный, 5-10 м/с.

Воскресенье, 26 ноября, пройдет с осадками: ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -5°C). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Вероятность магнитных бурь – 8%. В выходные прогнозируют только слабые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, скорее всего, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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