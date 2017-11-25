25.11.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Морозная и снежная погода ожидает харьковчан.



Прогноз погоды в Харькове на выходные



В субботу, 25 ноября, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -4°C). Ветер южный, 5-10 м/с.



Воскресенье, 26 ноября, пройдет с осадками: ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -5°C). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Вероятность магнитных бурь – 8%. В выходные прогнозируют только слабые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, скорее всего, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.