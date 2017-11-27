27.11.2017 07:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 ноября

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.



Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 ноября



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Народные приметы. 27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь – пшеницы.



Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.



Прислушивались и к пернатым «соседям»: «На Филиппа ворона каркнет – к оттепели».