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27.11.2017  07:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 ноября

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.


Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 ноября

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
 
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
 
Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Народные приметы. 27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь – пшеницы.

Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

Прислушивались и к пернатым «соседям»: «На Филиппа ворона каркнет – к оттепели».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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