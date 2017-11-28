28.11.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 ноября

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-6°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 15%. С ночи до утра прогнозируются слабые и малые магнитные ури. Ближе к обеду магнитосфера успокоится, будут наблюдаться только слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля лишь незначительно может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны.



Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода – мокрый май.