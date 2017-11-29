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29.11.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 ноября

В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -4...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 35%. Ночь и утро будут спокойными, с полудня ожидаются слабые, а к вечеру малые магнитные бури.

Народные приметы. В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные – быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)».

Холодный Матвей предвещает суровую зиму.

В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа.

В прежние времена говорили: «На святого Матвея зима потеет», то есть земля под снегом преет.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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