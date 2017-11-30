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30.11.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 ноября

Последний осенний день будет пасмурным и промозглым. Ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха 0...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 25%. В течение суток синоптики прогнозируют малые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 30 ноября отмечается день памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. С этого дня устанавливаются устойчивые морозы и землю застилает снежный покров.

Наши предки по обыкновению на Григория «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все – и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней – следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца – к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».

В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой.

Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет.

Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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