01.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 1 декабря

Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +3...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +4...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народные приметы. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло – значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень – таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель – то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.



