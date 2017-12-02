02.12.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Первый уик-энд зимы пройдет под знаком дождя. Ожидается небольшое потепление.



// Facebook

В субботу, 2 декабря, солнце будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром порывы 15–20 м/с.



Воскресенье, 3 декабря, будет облачным. Практически весь день будет идти дождь. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-западный, 7–12 м/с.



Вероятность магнитных бурь – 5%. В выходные прогнозируют только слабые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, скорее всего, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.