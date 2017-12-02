 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
02.12.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Первый уик-энд зимы пройдет под знаком дождя. Ожидается небольшое потепление.


// Facebook

В субботу, 2 декабря, солнце будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром порывы 15–20 м/с.

Воскресенье, 3 декабря, будет облачным. Практически весь день будет идти дождь. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Вероятность магнитных бурь – 5%. В выходные прогнозируют только слабые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, скорее всего, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 декабря 01.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 1 декабря 30.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 ноября
 
 

Видео

ЕБРР утвердил окончательное решение о выделении денег на метро в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 