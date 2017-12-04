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04.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 декабря

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +5...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +5...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +2...0°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Народные приметы. 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло — зиму привело».

По Введенью судили и о предстоящей погоде – особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после – то не растает до весны.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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