05.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 5 декабря

В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +2...0°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 52%. Снова «штормит»: ночью пройдут умеренные магнитные бури, утром и вечером – малые, а днем – слабые. Возмущения геомагнитного поля могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает – дорогу копает», «Пришёл Прокоп – разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает».



В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы – пернатые предчувствуют холодную зиму.