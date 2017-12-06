06.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 6 декабря

Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 82%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -1...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 40%. Ночью будут происходить малые магнитные бури, затем коэффициент их мощности снизится до 2-3 (слабая буря).



Народные приметы. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода – 6 июня – будет моросить дождь и дуть северный ветер.