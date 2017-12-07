 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 декабря
07.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 декабря

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 10%. Ночью будут происходить слабые магнитные бури, затем прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица.

В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом».

Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 6 декабря 05.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 5 декабря 04.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 декабря
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 