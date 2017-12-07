07.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 декабря

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 10%. Ночью будут происходить слабые магнитные бури, затем прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица.



В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом».



Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.