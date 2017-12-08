08.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 декабря

Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.



// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 1. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 10%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе его называли Клим Холодный: раньше с этого времени наступала пора сильных морозов.



«В день святого Климента зима клин клином вышибает», «Климент морозом у мужика слезу гонит», «На Климента мороз насыпал белых роз», – говорили в народе.



Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.



На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.