Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 декабря

Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Утром пасмурно, вероятность осадков 1. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 10%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе его называли Клим Холодный: раньше с этого времени наступала пора сильных морозов.
«В день святого Климента зима клин клином вышибает», «Климент морозом у мужика слезу гонит», «На Климента мороз насыпал белых роз», – говорили в народе.
Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.
На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
влажн.:
давл.:
ветер: