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08.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 8 декабря

Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 1. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 10%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе его называли Клим Холодный: раньше с этого времени наступала пора сильных морозов.

«В день святого Климента зима клин клином вышибает», «Климент морозом у мужика слезу гонит», «На Климента мороз насыпал белых роз», – говорили в народе.

Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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