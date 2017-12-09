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09.12.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Не по-зимнему теплые выходные к концу разразятся дождем. Ночью местами гололед.


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В субботу, 9 декабря, будет стоять облачная погода. Без осадков. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +1°C). Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

В воскресенье, 10 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером, возможно, пройдет дождь. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+8°С (температура комфорта +5°C). Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Вероятность магнитных бурь – 2%. В выходные прогнозируют только слабые геомагнитные возмущения. Подобные возмущения геомагнитного поля, скорее всего, никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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