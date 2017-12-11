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11.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 декабря

Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +5...0°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +1...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +1...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день – быть лету жарким, а если день теплым будет – лето будет холодным.

Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится.

В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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