В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 15%. В темное время суток синоптики прогнозируют слабые магнитные бури, днем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. 12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег: «С Парамона земля каменеет, речка стынет».
По этому дню предсказывали погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет. Багряная заря предвещала сильные ветры.
По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу – не быть хлебу»; «Снег глубок – год хорош»; «Много снега – много хлеба, вода разольется – сена наберется»; «Снег земле-кормилице – теплый кожух», – такие приметы и поговорки знали крестьяне.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: