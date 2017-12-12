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12.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 12 декабря

В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 15%. В темное время суток синоптики прогнозируют слабые магнитные бури, днем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. 12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег: «С Парамона земля каменеет, речка стынет».

По этому дню предсказывали погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет. Багряная заря предвещала сильные ветры.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу – не быть хлебу»; «Снег глубок – год хорош»; «Много снега – много хлеба, вода разольется – сена наберется»; «Снег земле-кормилице – теплый кожух», – такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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