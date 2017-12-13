13.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 13 декабря

Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +5...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 15%. С ночи до полудня ожидабтся слабые магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. 13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного.



Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.