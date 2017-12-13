Прогноз погоды в Харькове на среду, 13 декабря

Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +5...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 15%. С ночи до полудня ожидабтся слабые магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. 13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного.
Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: