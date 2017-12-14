14.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 декабря

Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +7...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 94%. Температура воздуха +8...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +8...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 7%. Около пяти утра ожидаются слабые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте.



Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул».



Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.