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14.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 декабря

Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +7...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 94%. Температура воздуха +8...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +8...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 7%. Около пяти утра ожидаются слабые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте.

Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул».

Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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